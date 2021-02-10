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Abdülkadir Ördek'e kaçan 18 yaşındaki Gülbeyaz Esra Erol'da! - 10.02.2021

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Giriş: 10.02.2021 15:05
İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülbeyaz Can babama gidiyorum diyerek annesi Şerife Can'ın evinden yanından ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz’ın, babasına o gün hiç gitmediği öğrenildi. Kızını bulmak için Esra Erol'a gelen anne, babası yerine Bursa Görüklü'de oturan ağabeyi Muzaffer Can'ın yanına gittiği ve orada 4 ay kaldığını, orada kalırken de bir erkekle kaçıp kayıplara karıştığını iddia etti. Annesinin çağrısının ardından canı yayına katılan Gülbeyaz, nerede kaldığının bir önemi olmadığını belirtti. Abdülkadir'le bir bağlantısı olmadığını ve bir kız arkadaşının evinde kaldığını belirtti. Abisinden çıktıktan sonra annesine gelip kaçtığını söyledi. Ailevi sorunları olduğunu ve çok bunaldığını beyan edip kaçtığını söyledi. Esra Erol, şu anda seninle iletişim kurduğumuz hat Abdülkadir'in hattı olduğunu açıkladı. Ancak Gülbeyaz Can, ailevi sorunlar yüzünden kaçtığını yineledi ve evlatlıktan çıkacağını belirtti. İstismara maruz kaldığını ifade etti.
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