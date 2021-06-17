7 çocuğunu bırakıp Eşref'e kaçan İlknur Biryan Esra Erol'da eşiyle yüzleşti

TikTok uygulaması üzerinden tanıştığı Eşref'le kaçan 7 çocuk annesi İlknur Biryan, Esra Erol'da yanınında eşiyşe yüzleşti. İlknur Hanım stüdyoya geldi ve eşine bana yüzüme konuş diye bağırdı. Herkesin kendisini cani anne olarak bildiğini şimdi kendisinin konuşacağını açıkladı. Eşine boşanalım diye çok söylemlerde bulunduğundan söz eden İlknur Hanım, eşinin "Benden boşanırsan bak ben sana ne yapıyorum" diye kendisini tehdit ettiğini iddia etti.