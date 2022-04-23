23 Nisan 2022, Cumartesi
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60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran'ı kaçırdı! Polisler kucağında bebekle buldu
ATV'nin fenomen programı Esra Erol'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. 60 yaşındaki Yaşar Şahin'in 18 yaşındaki kızı Hicran'ı kaçırdığını söyleyen Mevlüde Hanım, Esra Erol'un kapısını çaldı. Haftalardır aranan Hicran, Caner Toygar'a attığı mesajla polis ekiplerini harekete geçirdi. Türkiye'nin soluksuz takip ettiği olayda yaşanan gelişmeler Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...