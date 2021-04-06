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3. kuma olarak giden Veysel'in karısı Zeynep Esra Erol canlı yayında - 06.04.2021

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Giriş: 06.04.2021 23:06
Güncelleme:06.04.2021 23:06
Ekranların en çok izlenen programlarından olan Esra Erol’da gündeme gelen olay herkesi şoke etti. Zeynep Manav, 3 çocuğunu ve 27 yıllık eşini bırakıp ortadan kayboldu. Esra Erol’a başvuran eşi Veysel Manav, eşinin biri resmi nikahlı biri imam nikahlı 2 eşi bulunan Fikret Uğur isimle şahsa 3. kuma olarak kaçtığını iddia etti. Yayına telefonla bağlanan ve eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Zeynep Manav, Veysel Bey’in kendisinin tehdit ettiğini, bağırmalar üzerine ablasının koşup geldiğini ve darp raporu aldığını ileri sürdü.

Zeynep Hanım, Fikret Bey ile arkadaş ortamında fotoğrafları olduğunu ama eşinin kendisini dövdüğünü, inanmayıp üzerine geldiğini iddia etti. Eşinin kendisini tehdit ettiğini, bağırmalar üzerine ablasının koşup geldiğini söyleyen Zeynep Hanım zaten darp raporu da aldığını, artık eşi ile bir bağlantısı kalmadığını vurguladı. Zeynep Hanım, sırf eşinden kaçmak için 17 km yürüdüğünü bunun üzerine hastaneye gittiklerini dile getirerek evden kaçmasının sebebinin Fikret Bey olmadığını belirtti. Eşine kendi telefonunda fotoğrafları görür diye korkup vermediğini iddia eden Zeynep Hanım, sonra boşanma davası açtığını söyledi.

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