Esra Erol'da 30 Nisan Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kendisinden 25 yaş büyük bir adama kaçtı ve evlendi. Babaannesi ve dedesine hayatlarının şokunu yaşattı. Azime babaanne torunu Dilara'yı affedecek mi? "Kocam Muzaffer ve Yaşar'ın karısının yüzünden Yaşar'a kaçtım" dedi, skandal sözleriyle olay oldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Konuşulmayanlar konuşulacak Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar stüdyoya gelecek! Gülhan'dan boşandı "taliplerimi arıyorum" dedi. Muammer'e gönlünü kaptıran sürpriz isim canlı yayında! Arkadaşlarıyla vedalaşmak için evden çıktı bir daha dönmedi! 12 Mart'tan beri hiçbir haber alınamayan Elife Buse ile ilgili annesinin büyük şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Nisan 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; kendisinden 25 yaş büyük bir adama kaçtı ve evlendi. Babaannesi ve dedesine hayatlarının şokunu yaşattı. Azime babaanne torunu Dilara'yı affedecek mi? "Kocam Muzaffer ve Yaşar'ın karısının yüzünden Yaşar'a kaçtım" dedi, skandal sözleriyle olay oldu! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Konuşulmayanlar konuşulacak Ayşe ve beraber kaçtığı Yaşar stüdyoya gelecek! Gülhan'dan boşandı "taliplerimi arıyorum" dedi. Muammer'e gönlünü kaptıran sürpriz isim canlı yayında! Arkadaşlarıyla vedalaşmak için evden çıktı bir daha dönmedi! 12 Mart'tan beri hiçbir haber alınamayan Elife Buse ile ilgili annesinin büyük şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 30 NİSAN CUMA CANLI İZLE

30 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.