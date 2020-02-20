Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 çocuğunu bırakıp evden kaçan Esma herkesi şaşırtmaya devam edecek! Esma'nın son kararı ne? Karısına ihanet edip Nurten'le beraber olan ve doğan bebekten DNA testi isteyen Akın'ın büyük yüzleşmesi! Kayınvalide Gülay oğlu ve gelinin evine alacak mı? İmdat ve Hüsne aylardır göremedikleri çocuklarına kavuşacak mı? Çocuklarını iki yıldır göremeyen Perihan Hanımın çocuklarına kavuşabilecek mi? Bir ay önce ortadan kaybolan Canan Zengin hakkında kafaları karıştıran büyük şüphe ve gözyaşları içinde isyan! Dört buçuk hamile olan ve markete gidiyorum diyerek evden çıkan Fadime'nin annesini isyanı! İşte 20 Şubat 2020 Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri, kesintisiz tek parça izle..

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Şubat 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 çocuğunu bırakıp evden kaçan Esma herkesi şaşırtmaya devam edecek! Esma'nın son kararı ne? Karısına ihanet edip Nurten'le beraber olan ve doğan bebekten DNA testi isteyen Akın'ın büyük yüzleşmesi! Kayınvalide Gülay oğlu ve gelinin evine alacak mı? İmdat ve Hüsne aylardır göremedikleri çocuklarına kavuşacak mı? Çocuklarını iki yıldır göremeyen Perihan Hanımın çocuklarına kavuşabilecek mi? Bir ay önce ortadan kaybolan Canan Zengin hakkında kafaları karıştıran büyük şüphe ve gözyaşları içinde isyan! Dört buçuk hamile olan ve markete gidiyorum diyerek evden çıkan Fadime'nin annesini isyanı! İşte 20 Şubat 2020 Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri, kesintisiz tek parça izle...

ESRA EROL'DA 20 ŞUBAT PERŞEMBE FULL İZLE

20 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.