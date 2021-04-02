Esra Erol'da 2 Nisan Cuma tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti her şeyi itiraf etti. Küçük elti Hamide'den yufkacı Muammer ile ilgili büyük itiraf! Türkiye onları konuşuyor... Herkesi şaşırtan itiraflar! Şok suçlamalar... Akılalmaz iddialar... Büyük yüzleşmede ikinci perde! Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Gülhan'ın yanına kaçtığı Sezai geliyor! İkinci baharını yaşamak istedi başına gelmeyen kalmadı! Altınları, paraları, bilezikleri aldı ortandan kayboldu! Muzaffer, 30 yaş küçük karısıyla stüdyoda karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Nisan 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Canlı yayın bitti her şeyi itiraf etti. Küçük elti Hamide'den yufkacı Muammer ile ilgili büyük itiraf! Türkiye onları konuşuyor... Herkesi şaşırtan itiraflar! Şok suçlamalar... Akılalmaz iddialar... Büyük yüzleşmede ikinci perde! Duyduklarınıza inanamayacaksınız! Gülhan'ın yanına kaçtığı Sezai geliyor! İkinci baharını yaşamak istedi başına gelmeyen kalmadı! Altınları, paraları, bilezikleri aldı ortandan kayboldu! Muzaffer, 30 yaş küçük karısıyla stüdyoda karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 2 NİSAN TEK PARÇA TIKLA İZLE



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