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Esra Erol'da 14 Mayıs Cuma tek parça izle - 14.05.2021

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Giriş: 14.05.2021 16:50
Güncelleme:14.05.2021 20:09
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (14 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Mine'nin itiraflarıyla şoke oldu! Şaban Mine'yi affedecek mi? Mine ve Şaban ile ilgili şahitler konuşacak, ortalık karışacak! 10 yıldır nerede saklanıyor? İbrahim Gümüş ile beraber mi yaşıyor? Neden evden kaçtı? 10 yıllık sır perdesi aralanacak! Adnan amcanın karısı Meliha her şeyi itiraf edecek! Karısını bulmak için şehir şehir gezdi, yeri geldi sokaklarda yattı. Gözyaşları içerisinde isyan etti. Kayıp Mehtap'ı Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (14 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 14 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Mine'nin itiraflarıyla şoke oldu! Şaban Mine'yi affedecek mi? Mine ve Şaban ile ilgili şahitler konuşacak, ortalık karışacak! 10 yıldır nerede saklanıyor? İbrahim Gümüş ile beraber mi yaşıyor? Neden evden kaçtı? 10 yıllık sır perdesi aralanacak! Adnan amcanın karısı Meliha her şeyi itiraf edecek! Karısını bulmak için şehir şehir gezdi, yeri geldi sokaklarda yattı. Gözyaşları içerisinde isyan etti. Kayıp Mehtap'ı Esra Erol buldu! Gerçekler ne? Kim doğruyu söylüyor? ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 14 MAYIS CUMA İZLE

14 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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