Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (13 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Arif’in kayıpederi Ali’den herkesi şoke edecek talebi ne? Ali Amca şimdi ne yapacak? ‘Şaban beni 25 bin liraya aldı’ dedi, ortalık karıştı! Mine’nin babasının çocuğu Şaban mı? Adnan karısı Meliha ile 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Karısı Mehtap’ı bulmak için gelen Engin’in feryadı! Eser’in günler sonra evladına kavuşma anları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (13 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 13 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Arif'in kayıpederi Ali'den herkesi şoke edecek talebi ne? Ali Amca şimdi ne yapacak? 'Şaban beni 25 bin liraya aldı' dedi, ortalık karıştı! Mine'nin babasının çocuğu Şaban mı? Adnan karısı Meliha ile 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek! Karısı Mehtap'ı bulmak için gelen Engin'in feryadı! Eser'in günler sonra evladına kavuşma anları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.