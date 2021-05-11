Esra Erol'da 11 Mayıs Salı canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (11 Mayıs 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Babası izin verdi, hazırlıklar başladı. Tüm engeller ortadan kalktı derken ikinci büyük şok çok konuşulacak. Muteber ile Arif neden nikah masasına oturamıyor? Bu kez bu evliliğe kim engel oldu? "Okuma-yazma bilmiyorum" dedi sosyal medyadan tanıştığı Altan'a kaçtı! Altan ile ilgili iddialar kan dondurdu! Bircan günlerdir baskıyla mı tutuldu? Büyük kaçışa kim yardım etti? Bircan ve yanına kaçtığı Altan stüdyoya geliyor! Bircan konuşacak yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (11 Mayıs 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 11 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Babası izin verdi, hazırlıklar başladı. Tüm engeller ortadan kalktı derken ikinci büyük şok çok konuşulacak. Muteber ile Arif neden nikah masasına oturamıyor? Bu kez bu evliliğe kim engel oldu? "Okuma-yazma bilmiyorum" dedi sosyal medyadan tanıştığı Altan'a kaçtı! Altan ile ilgili iddialar kan dondurdu! Bircan günlerdir baskıyla mı tutuldu? Büyük kaçışa kim yardım etti? Bircan ve yanına kaçtığı Altan stüdyoya geliyor! Bircan konuşacak yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 11 MAYIS SALI CANLI İZLE

11 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.