Esra Erol'da 06 Mayıs Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (06 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 06 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Berna'nın iki çocuğunun babası Mehmet mi? DNA sonucu açıklanacak gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Eşi evi terk edip sevgilisi Ümit'e kaçtıktan sonra çaresizlik içinde 3 çocuğunu yurda vermek zorundayım diyen Orhan Bey ve eşi canlı yayında yüzleşecek. Kocasına rest çekti sevgilisini reddetti. Herkese meydan okudu Nur Veda nereye gidecek? Esra Erol bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. Ali amcanın kayıp kızı Muteber'i Esra Erol buldu. Ali amca damat adayı Arif'i ilk kez görecek! Çok konuşulacak o karşılaşma! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (06 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 06 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Berna'nın iki çocuğunun babası Mehmet mi? DNA sonucu açıklanacak gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Eşi evi terk edip sevgilisi Ümit'e kaçtıktan sonra çaresizlik içinde 3 çocuğunu yurda vermek zorundayım diyen Orhan Bey ve eşi canlı yayında yüzleşecek. Kocasına rest çekti sevgilisini reddetti. Herkese meydan okudu Nur Veda nereye gidecek? Esra Erol bir mucizeyi daha gerçekleştirdi. Ali amcanın kayıp kızı Muteber'i Esra Erol buldu. Ali amca damat adayı Arif'i ilk kez görecek! Çok konuşulacak o karşılaşma! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 06 MAYIS PERŞEMBE İZLE

06 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.