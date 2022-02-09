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Esra Erol 9 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 09.02.2022 16:44
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hanife kayınvalidesinin eve misafir olarak aldığı Serdal’la kaçtı! Kezban kızı Hanife ve Serdal’la canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kim doğruyu söylüyor? Yaşar mı yoksa Türkan Nurdan mı? Karı koca stüdyoda yüzleşecek, gerçekler ortaya çıkacak! 3 kez evlendiler, evlendikten sonra kocası yine kaçtı! ‘O benim aşkitomdu ama artık asla affetmem’ diyen Şükran Hanım canlı yayında! “Kanser hastası kızım Emine’yi Mehmet Albayrak kaçırdı” diye feryat eden Esme stüdyoya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hanife kayınvalidesinin eve misafir olarak aldığı Serdal'la kaçtı! Kezban kızı Hanife ve Serdal'la canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kim doğruyu söylüyor? Yaşar mı yoksa Türkan Nurdan mı? Karı koca stüdyoda yüzleşecek, gerçekler ortaya çıkacak! 3 kez evlendiler, evlendikten sonra kocası yine kaçtı! 'O benim aşkitomdu ama artık asla affetmem' diyen Şükran Hanım canlı yayında! "Kanser hastası kızım Emine'yi Mehmet Albayrak kaçırdı" diye feryat eden Esme stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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9 Şubat Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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