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Esra Erol 9 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 09.05.2022 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu, kayıp Meltem’i Esra Erol buldu! Anne baba hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Bugün yüzleşme vakti! Meltem kocası Eyüp ile birlikte stüdyoya gelecek! Kocası Mustafa vefat eden kardeşinin karısı Güler’e aşık oldu, ortalık karıştı! Kim doğruyu söylüyor? Gerçekler ne? Fadime’nin kocası Mustafa canlı yayında! Hafta sonu neler yaşandı? Enver Amca’nın kararı değişti mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda son perde! Melahat Teyze’nin Esra Erol’dan son isteği ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu, kayıp Meltem'i Esra Erol buldu! Anne baba hayatının şokunu canlı yayında yaşadı! Bugün yüzleşme vakti! Meltem kocası Eyüp ile birlikte stüdyoya gelecek! Kocası Mustafa vefat eden kardeşinin karısı Güler'e aşık oldu, ortalık karıştı! Kim doğruyu söylüyor? Gerçekler ne? Fadime'nin kocası Mustafa canlı yayında! Hafta sonu neler yaşandı? Enver Amca'nın kararı değişti mi? Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde! Melahat Teyze'nin Esra Erol'dan son isteği ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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9 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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