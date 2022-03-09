Esra Erol 9 Mart Çarşamba yayın ATV izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! O anlar Esra Erol’da! 5 yıl önce ailesini terk etti, ısrarla belge istedi, 28 yıllık coşkulu hayatını anlattı! Sosyal medyada fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen Yasin Bey karısına ve kızına meydan okumaya geliyor! Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Bir çocuk gelin dramı... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu, 20’sinde sokağa atıldı! Kocası Murat 2 çocuğuna da elinden aldı! Sevilay kocası Murat’la canlı yayında yüzleşti. “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! O anlar Esra Erol'da! 5 yıl önce ailesini terk etti, ısrarla belge istedi, 28 yıllık coşkulu hayatını anlattı! Sosyal medyada fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen Yasin Bey karısına ve kızına meydan okumaya geliyor! Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Bir çocuk gelin dramı... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu, 20'sinde sokağa atıldı! Kocası Murat 2 çocuğuna da elinden aldı! Sevilay kocası Murat'la canlı yayında yüzleşti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...

9 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.