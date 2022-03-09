09 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 9 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Esra Erol 9 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2022 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre’nin büyük pişmanlığı! O anlar Esra Erol’da! 5 yıl önce ailesini terk etti, ısrarla belge istedi, 28 yıllık coşkulu hayatını anlattı! Sosyal medyada fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen Yasin Bey karısına ve kızına meydan okumaya geliyor! Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Bir çocuk gelin dramı... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu, 20’sinde sokağa atıldı! Kocası Murat 2 çocuğuna da elinden aldı! Sevilay kocası Murat’la canlı yayında yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 19 yaşındaki Emre'nin büyük pişmanlığı! O anlar Esra Erol'da! 5 yıl önce ailesini terk etti, ısrarla belge istedi, 28 yıllık coşkulu hayatını anlattı! Sosyal medyada fenomen olmaya çalıştığı iddia edilen Yasin Bey karısına ve kızına meydan okumaya geliyor! Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Bir çocuk gelin dramı... 13 yaşında evlendi, 14 yaşında anne oldu, 20'sinde sokağa atıldı! Kocası Murat 2 çocuğuna da elinden aldı! Sevilay kocası Murat'la canlı yayında yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

9 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Mart Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 9 Mart Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Mart Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 8 Mart Salı
Esra Erol 7 Mart yayın izle
Esra Erol 7 Mart yayın izle
Esra Erol 3 Mart Perşembe
Esra Erol 3 Mart Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Mart Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Mart Çarşamba
Esra Erol 1 Mart Salı
Esra Erol 1 Mart Salı
Esra Erol 28 Şubat Pazartesi
Esra Erol 28 Şubat Pazartesi
Esra Erol 25 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol 25 Şubat Cuma tek parça izle
Esra Erol 24 Şubat Perşembe yayın izle
Esra Erol 24 Şubat Perşembe yayın izle
Esra Erol 23 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 23 Şubat Çarşamba yayın izle
Esra Erol 22 Şubat Salı yayın izle
Esra Erol 22 Şubat Salı yayın izle
Esra Erol 21 Şubat Pazartesi izle
Esra Erol 21 Şubat Pazartesi izle
Daha Fazla Video Göster