Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 2 aile arasındaki büyük kavga son bulacak mı? Ezgi ile Hüseyin sonunda nikah masasına oturacak mı? ‘15 yaşındaki kızım Sümeyye’yi kocam Kadir evlendirmek istiyor’ dedi, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! ‘Karım Sibel’in 8 aylık hamile olduğunu nikah günü öğrendim’ diyen Emrah’ın dünyaya gelen bebekle ilgili büyük isyanı! 18 yaşındaki kızı Meryem’den bir yıldır haber alamayan babanın büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Haziran 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yap��lan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 2 aile arasındaki büyük kavga son bulacak mı? Ezgi ile Hüseyin sonunda nikah masasına oturacak mı? '15 yaşındaki kızım Sümeyye'yi kocam Kadir evlendirmek istiyor' dedi, ortalık karıştı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 'Karım Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu nikah günü öğrendim' diyen Emrah'ın dünyaya gelen bebekle ilgili büyük isyanı! 18 yaşındaki kızı Meryem'den bir yıldır haber alamayan babanın büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 9 HAZİRAN SALI CANLI YAYIN

9 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.