CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Çarşamba

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Esra Erol 9 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 09.09.2020

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Giriş: 09.09.2020 16:33
Güncelleme:09.09.2020 16:45
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile karşı karşıya gelecek ortalık karışacak! Çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki anne evlatlarına kavuşabilecek mi? 1 yıl sonra büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan eşi Zuhal’le karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki çocuğunu alıp ortadan kaybolan Nazan Küçük’ü Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca canlı yayında hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile karşı karşıya gelecek ortalık karışacak! Çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki anne evlatlarına kavuşabilecek mi? 1 yıl sonra büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan eşi Zuhal'le karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki çocuğunu alıp ortadan kaybolan Nazan Küçük'ü Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca canlı yayında hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 9 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

9 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Çarşamba
Esra Erol 8 Eylül Salı İZLE
Esra Erol 8 Eylül Salı İZLE
Esra Erol 7 Eylül Pazartesi İZLE
Esra Erol 7 Eylül Pazartesi İZLE
Esra Erol 4 Eylül Cuma
Esra Erol 4 Eylül Cuma
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Esra Erol 3 Eylül Perşembe tek parça izle
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Esra Erol 23 Haziran Salı tek parça izle
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Esra Erol 22 Haziran Pazartesi tek parça izle
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