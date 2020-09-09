CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile karşı karşıya gelecek ortalık karışacak! Çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki anne evlatlarına kavuşabilecek mi? 1 yıl sonra büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan eşi Zuhal’le karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki çocuğunu alıp ortadan kaybolan Nazan Küçük’ü Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca canlı yayında hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor, gerçekler ne? Yasemin annesi Hediye ile karşı karşıya gelecek ortalık karışacak! Çocuklarının Ali Gazi tarafından kaçırıldığını iddia eden iki anne evlatlarına kavuşabilecek mi? 1 yıl sonra büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan eşi Zuhal'le karşı karşıya gelecek! 8 yaşındaki çocuğunu alıp ortadan kaybolan Nazan Küçük'ü Esra Erol buldu! Büyük kaçışın sır perdesi aralanacak, karı koca canlı yayında hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 9 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

9 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.