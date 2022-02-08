Esra Erol 8 Şubat Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes susacak, şimdi o konuşacak! Yaşananların ardından Bilgin’in karısı Emine’ye büyük teklifi! Tek isteği 19 yaşındaki kızı Ece’yi Şaban ve ailesinin elinden kurtarmak, evladına kavuşmak! Selma Hanım’ın kızı Ece ve Şaban ile büyük yüzleşmesi! Kızı Nazmiye birlikte yaşadığı Levent ile birlikte ortadan kayboldu! 16 Aralık’tan beri kızından ve Levent’ten hiçbir haber alamayan Meryem Hanım’ın isyanı! Karısı Nurdan çaydanlığı, tabakları, yastık yorganı, ısıtıcıyı, saç kurutma makinesini aldı, ortadan kayboldu! Eve geldiğinde hayatının şokunu yaşayan Yaşar Bey’in isyanı! Kasaba et almaya gidiyorum deyip evden çıktı, iki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Kızı Hanife ve iki torununun hayatında endişe eden, kızı gittikten sonra duyduklarına inanamayan Kezban’ın feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Şubat 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; herkes susacak, şimdi o konuşacak! Yaşananların ardından Bilgin'in karısı Emine'ye büyük teklifi! Tek isteği 19 yaşındaki kızı Ece'yi Şaban ve ailesinin elinden kurtarmak, evladına kavuşmak! Selma Hanım'ın kızı Ece ve Şaban ile büyük yüzleşmesi! Kızı Nazmiye birlikte yaşadığı Levent ile birlikte ortadan kayboldu! 16 Aralık'tan beri kızından ve Levent'ten hiçbir haber alamayan Meryem Hanım'ın isyanı! Karısı Nurdan çaydanlığı, tabakları, yastık yorganı, ısıtıcıyı, saç kurutma makinesini aldı, ortadan kayboldu! Eve geldiğinde hayatının şokunu yaşayan Yaşar Bey'in isyanı! Kasaba et almaya gidiyorum deyip evden çıktı, iki çocuğunu da alıp ortadan kayboldu! Kızı Hanife ve iki torununun hayatında endişe eden, kızı gittikten sonra duyduklarına inanamayan Kezban'ın feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Şubat Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.