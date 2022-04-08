Esra Erol 8 Nisan Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuşuyor! Hülya’yı tanıyan herkes konuştu ama Hülya’dan hala haber yok! 52 gündür kayıp olan Hülya öldürüldü mü? Aldatılan bir kadının isyanı! Kuaför kocası Kaan yanında çalışan manikürcü Sevil ile birlikte yaşamaya başladı! Bugün yüzleşme vakti! Gülden kocası Kaan ve Sevil’le karşı karşıya gelecek! Hülya’nın kaybıyla ilgili Doğan’ın annesi konuşacak, yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Nisan 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu olayı konuşuyor! Hülya'yı tanıyan herkes konuştu ama Hülya'dan hala haber yok! 52 gündür kayıp olan Hülya öldürüldü mü? Aldatılan bir kadının isyanı! Kuaför kocası Kaan yanında çalışan manikürcü Sevil ile birlikte yaşamaya başladı! Bugün yüzleşme vakti! Gülden kocası Kaan ve Sevil'le karşı karşıya gelecek! Hülya'nın kaybıyla ilgili Doğan'ın annesi konuşacak, yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.