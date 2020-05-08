Esra Erol 8 Mayıs Cuma tek parça izle |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; eve dönmeyeceğini söyleyen Dilek Yazgan canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Dilek’in herkesten sakladığı o isim kim? Semra ve Ali barışacak mı? Semra’nın çok konuşulacak son hamlesi ve Ali’nin cevabı! 19 yaşındaki Kardelen 67 yaşındaki Fikret Erşan Altay’ı yanında çıktı ortalık karıştı! Kardelen’le ilgili son dakika gelişmesi! Doğuma günler kala kocasının kaçırdığı evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca ile ilgili müjdeli haber! Mustafa Bey ve Hülya Hüsniye Çimen arasında akılalmaz iddialar! Mustafa Bey ve Hülya Hüsniye’nin herkesi şoke edecek kararı ne? Nikahına bir saat kala kuaförden kaçan 19 yaşındaki Nazlı Kaya’nın ilginç kayıp hikayesi ve anne babasının iddiaları! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; eve dönmeyeceğini söyleyen Dilek Yazgan canlı yayında hayatının şokunu yaşadı! Dilek'in herkesten sakladığı o isim kim? Semra ve Ali barışacak mı? Semra'nın çok konuşulacak son hamlesi ve Ali'nin cevabı! 19 yaşındaki Kardelen 67 yaşındaki Fikret Erşan Altay'ı yanında çıktı ortalık karıştı! Kardelen'le ilgili son dakika gelişmesi! Doğuma günler kala kocasının kaçırdığı evladına kavuşmak için gözyaşları döken Gonca ile ilgili müjdeli haber! Mustafa Bey ve Hülya Hüsniye Çimen arasında akılalmaz iddialar! Mustafa Bey ve Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı ne? Nikahına bir saat kala kuaförden kaçan 19 yaşındaki Nazlı Kaya'nın ilginç kayıp hikayesi ve anne babasının iddiaları! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

ESRA EROL 8 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE

8 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.