Esra Erol 8 Eylül Salı İZLE

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yaşındaki çocuğuna hasret kalan Begül Hanım evladına kavuşabilecek mi? Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? Bir haftadır kayıp olan kızı Yasemin bulundu, anne Hediye Hanım ortadan kayboldu! Gerçekler ne? Yaşanılanlar anlatılanlardan daha mı fazla? Duyacaklarınız şoke edecek! 1 yıl sonra büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan karısı Zuhal’le stüdyoda karşı karşıya gelecek! Akılalmaz ihanette son perde! Cihan ve Şengül adliye koridorlarında yüzleşti! Eşini uyuttuktan sonra 8 yaşındaki kızıyla kayıplara karışan Nazan Küçük nerede? Eşi ve kızına 3 aydır ulaşamayan Bekir Beyin gözyaşları içinde haykırışı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Eylül 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 4 yaşındaki çocuğuna hasret kalan Begül Hanım evladına kavuşabilecek mi? Bir anne kızını aramaktan neden vazgeçer? Bir haftadır kayıp olan kızı Yasemin bulundu, anne Hediye Hanım ortadan kayboldu! Gerçekler ne? Yaşanılanlar anlatılanlardan daha mı fazla? Duyacaklarınız şoke edecek! 1 yıl sonra büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! Selahattin halasının oğlu Nazmi ile kaçan karısı Zuhal'le stüdyoda karşı karşıya gelecek! Akılalmaz ihanette son perde! Cihan ve Şengül adliye koridorlarında yüzleşti! Eşini uyuttuktan sonra 8 yaşındaki kızıyla kayıplara karışan Nazan Küçük nerede? Eşi ve kızına 3 aydır ulaşamayan Bekir Beyin gözyaşları içinde haykırışı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 8 EYLÜL SALI TEK PARÇA FULL İZLE

8 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.