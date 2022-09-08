Esra Erol 8 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Güngör’ün yanına mı kaçtı? Selcan her şeyi itiraf edecek mi? Hasine ve Esra’nın kocası Erdoğan canlı yayına gelecek mi? Evli olan sevgilisi Hasan’dan çocuk dünyaya getirdi, hastane parasını ödememek için kaçtılar! Yenidoğan bebeğine kimlik çıkaramayan İrem’in akılalmaz haykırışı! Karısı Yasemin 5 aylık kızlarını da aldı, ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alamayan Serkan’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Eylül 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Güngör'ün yanına mı kaçtı? Selcan her şeyi itiraf edecek mi? Hasine ve Esra'nın kocası Erdoğan canlı yayına gelecek mi? Evli olan sevgilisi Hasan'dan çocuk dünyaya getirdi, hastane parasını ödememek için kaçtılar! Yenidoğan bebeğine kimlik çıkaramayan İrem'in akılalmaz haykırışı! Karısı Yasemin 5 aylık kızlarını da aldı, ortadan kayboldu! Aylardır hiçbir haber alamayan Serkan'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Eylül Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.