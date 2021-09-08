Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Zafer ve eşi arasında yeni hesaplaşma! Konuşulmayanlar konuşulacak! Elif’i ve Sinan’ı kim saklıyor? 22 Temmuz’dan beri kayıp olan Elif Çalık nerede? 20 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden anne babanın isyanı! 12 yıldır evlatlarına kavuşmak için gözyaşları döken annenin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Zafer ve eşi arasında yeni hesaplaşma! Konuşulmayanlar konuşulacak! Elif'i ve Sinan'ı kim saklıyor? 22 Temmuz'dan beri kayıp olan Elif Çalık nerede? 20 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden anne babanın isyanı! 12 yıldır evlatlarına kavuşmak için gözyaşları döken annenin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.