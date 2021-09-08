09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle

Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 16:51
Güncelleme:08.09.2021 19:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Zafer ve eşi arasında yeni hesaplaşma! Konuşulmayanlar konuşulacak! Elif’i ve Sinan’ı kim saklıyor? 22 Temmuz’dan beri kayıp olan Elif Çalık nerede? 20 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden anne babanın isyanı! 12 yıldır evlatlarına kavuşmak için gözyaşları döken annenin feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Zafer ve eşi arasında yeni hesaplaşma! Konuşulmayanlar konuşulacak! Elif'i ve Sinan'ı kim saklıyor? 22 Temmuz'dan beri kayıp olan Elif Çalık nerede? 20 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden anne babanın isyanı! 12 yıldır evlatlarına kavuşmak için gözyaşları döken annenin feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 8 EYLÜL 2021 TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

8 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Eylül Perşembe
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Eylül Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Eylül Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Eylül Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 6 Eylül Pazartesi tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Eylül Perşembe
Esra Erol’da 25 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 25 Haziran Cuma tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 24 Haziran Perşembe
Esra Erol 23 Haziran yayınını izle
Esra Erol 23 Haziran yayınını izle
Esra Erol 22 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 22 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 21 Haziran Pazartesi
Esra Erol 21 Haziran Pazartesi
Esra Erol 18 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 18 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 17 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 17 Haziran Perşembe tek parça izle
Daha Fazla Video Göster