CANLI İZLE: Esra Erol 8 Aralık Salı

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Esra Erol 8 Aralık Salı canlı yayın izle - 08.12.2020

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Giriş: 08.12.2020 16:54
Güncelleme:08.12.2020 17:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; ‘karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor’ dedi, karısı Fatma konuştu, ‘Kocam Hasan çok cimri, parayı herkesten çok seviyor’ dedi! Bir tarafta temizlik takıntısı, bir tarafta cimrilik isyanı! Karı koca stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kadriye Teyze’nin 43 yıllık hayali Esra Erol’da gerçek olacak! 2 çocuğunu da alıp akrabası Mehmet’e kaçan Ebru canlı yayında olacak, kocası Mehmet ve annesi Havva ile canlı yayında yüzleşecek! Çocuğun velayetini kim aldı? Yasemin’in son dakika hamlesi ne oldu? 8 yaşına kadar yurtta kalan, öz anne ve babasını bugüne kadar hiç görmeyen 22 yaşındaki Yiğitcan’ın film gibi hayatı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Aralık 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 'karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor' dedi, karısı Fatma konuştu, 'Kocam Hasan çok cimri, parayı herkesten çok seviyor' dedi! Bir tarafta temizlik takıntısı, bir tarafta cimrilik isyanı! Karı koca stüdyoda karşı karşıya gelecek! Kadriye Teyze'nin 43 yıllık hayali Esra Erol'da gerçek olacak! 2 çocuğunu da alıp akrabası Mehmet'e kaçan Ebru canlı yayında olacak, kocası Mehmet ve annesi Havva ile canlı yayında yüzleşecek! Çocuğun velayetini kim aldı? Yasemin'in son dakika hamlesi ne oldu? 8 yaşına kadar yurtta kalan, öz anne ve babasını bugüne kadar hiç görmeyen 22 yaşındaki Yiğitcan'ın film gibi hayatı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 8 ARALIK SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

8 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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