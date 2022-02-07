Esra Erol 7 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu, Emine’nin kan donduran itiraflarını dinledi! Bilgin’in karısı Emine’ye herkesi şaşırtacak büyük teklifi ne? Esra Erol bir kadını daha düştüğü bataklıktan kurtardı! Bedia ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Karısı Huriye 3 çocuğunu da aldı, kendisinden 12 yaş küçük Bayram’a kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti!50 yıldır dinmeyen hasret bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey 50 yıldır aradığı kardeşi Kader’i bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu, Emine'nin kan donduran itiraflarını dinledi! Bilgin'in karısı Emine'ye herkesi şaşırtacak büyük teklifi ne? Esra Erol bir kadını daha düştüğü bataklıktan kurtardı! Bedia ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Karısı Huriye 3 çocuğunu da aldı, kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti!50 yıldır dinmeyen hasret bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey 50 yıldır aradığı kardeşi Kader'i bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.