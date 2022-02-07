07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 7 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 7 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2022 16:44
Güncelleme:07.02.2022 16:49
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu, Emine’nin kan donduran itiraflarını dinledi! Bilgin’in karısı Emine’ye herkesi şaşırtacak büyük teklifi ne? Esra Erol bir kadını daha düştüğü bataklıktan kurtardı! Bedia ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Karısı Huriye 3 çocuğunu da aldı, kendisinden 12 yaş küçük Bayram’a kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti!50 yıldır dinmeyen hasret bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey 50 yıldır aradığı kardeşi Kader’i bulacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu, Emine'nin kan donduran itiraflarını dinledi! Bilgin'in karısı Emine'ye herkesi şaşırtacak büyük teklifi ne? Esra Erol bir kadını daha düştüğü bataklıktan kurtardı! Bedia ve ailesini bekleyen mucizeler daha bitmedi! Karısı Huriye 3 çocuğunu da aldı, kendisinden 12 yaş küçük Bayram'a kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti!50 yıldır dinmeyen hasret bir mucizeye dönüşecek mi? Hakkı Bey 50 yıldır aradığı kardeşi Kader'i bulacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

7 Şubat Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Şubat Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 7 Şubat Pazartesi
Esra Erol’da Gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol'da Gerçekler ortaya çıktı!
Esra Erol’da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı!
Esra Erol'da kan donduran iddia: Para karşılığı satıldı!
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Şubat Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 3 Şubat Perşembe
Esra Erol 1 Şubat Salı izle
Esra Erol 1 Şubat Salı izle
Esra Erol 31 Ocak yayın izle
Esra Erol 31 Ocak yayın izle
Esra Erol 28 Ocak Cuma
Esra Erol 28 Ocak Cuma
Elif canlı yayına çıktı! Hem Esra Erol hem Türkiye ağladı
Elif canlı yayına çıktı! Hem Esra Erol hem Türkiye ağladı
Esra Erol 27 Ocak Perşembe izle
Esra Erol 27 Ocak Perşembe izle
Esra Erol’a başvurdu karısını değil papağanını istedi!
Esra Erol'a başvurdu karısını değil papağanını istedi!
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Ocak Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 26 Ocak Çarşamba
Esra Erol 25 Ocak Salı
Esra Erol 25 Ocak Salı
Daha Fazla Video Göster