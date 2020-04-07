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07.04.2020

Esra Erol 7 Nisan Salı canlı yayın izle |Video - 07.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Nisan 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Murat Kaya’nın karısı Filiz Kaya iki kızını da alıp Sinan Zengin’in yanına kaçtı! Karı kocanın büyük yüzleşmesi canlı yayında! 2 kızı birden ortadan kaybolan kızını aramak için canlı yayına gelen babaya önce 15 yaşındaki kızından ardından da 17 yaşındaki kayıp kızından müjdeli haber geldi! Kayıp kızlar günler sonra ilk defa canlı yayında! 5 aydır kayıp olan ablası Merve’yi aramak için geldi, gerçekleri duyunca şoke oldu! 9 yıllık karısı Yeter bir yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kayban Uğur’un isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Nisan 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Murat Kaya'nın karısı Filiz Kaya iki kızını da alıp Sinan Zengin'in yanına kaçtı! Karı kocanın büyük yüzleşmesi canlı yayında! 2 kızı birden ortadan kaybolan kızını aramak için canlı yayına gelen babaya önce 15 yaşındaki kızından ardından da 17 yaşındaki kayıp kızından müjdeli haber geldi! Kayıp kızlar günler sonra ilk defa canlı yayında! 5 aydır kayıp olan ablası Merve'yi aramak için geldi, gerçekleri duyunca şoke oldu! 9 yıllık karısı Yeter bir yaşındaki çocuğunu da alıp ortadan kaybolan Uğur'un isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 7 NİSAN SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

7 Nisan Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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