CANLI İZLE: Esra Erol 7 Nisan Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muammer ve Gülhan arasında dün gece neler yaşandı? Muammer’in son kararı ne? 27 yıllık karısı Zeynep 2. kuma olarak kaçtı! Zeynep’in kocası Veysel ile ilgili şoke edecek iddiası ne? Karısı Asuman Sedat’a kaçtı, onlar 7 bin liralık robot süpürge kimde kalacak derdine düştü! Canlı yayına dakikalar kala ortalık karıştı! Kocasının zoruyla sahte hocaya gitti yuvaları yıkıldı! Kızları Esengül’den hiçbir haber alamayan anne babanın isyanı! Kocasını eterle bayıltıp en yakın akrabasına kaçtı! Şakir Bey’in karısıyla ilgili çok konuşulacak iddiası ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Nisan 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Muammer ve Gülhan arasında dün gece neler yaşandı? Muammer'in son kararı ne? 27 yıllık karısı Zeynep 2. kuma olarak kaçtı! Zeynep'in kocası Veysel ile ilgili şoke edecek iddiası ne? Karısı Asuman Sedat'a kaçtı, onlar 7 bin liralık robot süpürge kimde kalacak derdine düştü! Canlı yayına dakikalar kala ortalık karıştı! Kocasının zoruyla sahte hocaya gitti yuvaları yıkıldı! Kızları Esengül'den hiçbir haber alamayan anne babanın isyanı! Kocasını eterle bayıltıp en yakın akrabasına kaçtı! Şakir Bey'in karısıyla ilgili çok konuşulacak iddiası ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.