Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Dilek Yazgan eve dönecek mi? Dilek’in son kararı ne olacak? Semra çocuğunun babası Ali ile bir ay sonra canlı yayında yüzleşti! Semra’nın herkesi şoke edecek son hamlesi ne? 8 aylık hamile olan Kardelen Bilen 67 yaşında bir adamın yanında çıktı, ortalık karıştı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Mayıs 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Dilek Yazgan eve dönecek mi? Dilek'in son kararı ne olacak? Semra çocuğunun babası Ali ile bir ay sonra canlı yayında yüzleşti! Semra'nın herkesi şoke edecek son hamlesi ne? 8 aylık hamile olan Kardelen Bilen 67 yaşında bir adamın yanında çıktı, ortalık karıştı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL'DA TEK PARÇA İZLE