Esra Erol 7 Eylül Salı tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Eylül 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 2 yaşındaki çocuğun babası İsa mı? DNA testi açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Aşk dolu mesajlar, ihanet iddiaları! Yasemin iddialara ne cevap verecek? Kızını da alıp kaçan Seher Çetin canlı yayında! Türkiye bu görüntüleri konuşacak! 17 yaşındaki Elif gece herkes uyurken balkondan atlayarak evden kaçtı! Kızının tehdit ve baskıyla Sinan’a kaçmak zorunda kaldığını iddia eden anne babanın feryadı! Betül Rojda Şahin 1 buçuk yaşında babası tarafından kaçırılıyor! Aylardır kızını göremeyen Esra’nın gözyaşları içinde feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Eylül 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; 2 yaşındaki çocuğun babası İsa mı? DNA testi açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! Aşk dolu mesajlar, ihanet iddiaları! Yasemin iddialara ne cevap verecek? Kızını da alıp kaçan Seher Çetin canlı yayında! Türkiye bu görüntüleri konuşacak! 17 yaşındaki Elif gece herkes uyurken balkondan atlayarak evden kaçtı! Kızının tehdit ve baskıyla Sinan'a kaçmak zorunda kaldığını iddia eden anne babanın feryadı! Betül Rojda Şahin 1 buçuk yaşında babası tarafından kaçırılıyor! Aylardır kızını göremeyen Esra'nın gözyaşları içinde feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.