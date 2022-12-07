Esra Erol 7 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Gülizar ve Hasan’ı konuşuyor! Esra Erol’ın Gülizar’a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? Bir tarafta evlatlarıyla hayata tutunmaya çalışan Erdi’nin karısı Ayfer, diğer tarafta kızı Gamze’yi Erdi’den kurtarmaya çalışan, meydan okuyan Nergiz Hanım, ve her hareketiyle tepki çeken Erdi... Hesaplaşma, yüzleşme daha bitmedi! Gamze stüdyoya geliyor! Gamze ve Erdi, Ayfer ve Nergiz’le ilk kez karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Gülizar ve Hasan'ı konuşuyor! Esra Erol'ın Gülizar'a teklifi ne? Gülizar şimdi ne yapacak? Bir tarafta evlatlarıyla hayata tutunmaya çalışan Erdi'nin karısı Ayfer, diğer tarafta kızı Gamze'yi Erdi'den kurtarmaya çalışan, meydan okuyan Nergiz Hanım, ve her hareketiyle tepki çeken Erdi... Hesaplaşma, yüzleşme daha bitmedi! Gamze stüdyoya geliyor! Gamze ve Erdi, Ayfer ve Nergiz'le ilk kez karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.