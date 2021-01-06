CANLI İZLE: Esra Erol 6 Ocak Çarşamba

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Esra Erol 6 Ocak Çarşamba canlı yayın izle - 06.01.2021

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Giriş: 06.01.2021 16:29
Güncelleme:06.01.2021 16:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Fulya Fazilet ve babası karşı karşıya geldi! DNA testi sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Ceylan’ın bebeğinin babası Zafer mi? Karısı Zeynep çocuğunu da aldı, Zonguldak’ta yaşayan Semih Şirin’e kaçtı! Sosyal medyada görüntülerle hayatının şokunu yaşadı! Muhammet karısı Zeynep’le karşı karşıya gelecek! Mehmet kan donduran itirafı Songül’ü çileden çıkardı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 100 bin liralık altınla ortadan kaybolan 21 yaşındaki Derya Çürük nerede? ‘21 yaşındaki kızımız internetten tanıştığı Onur’un yanına gitti ve orada zorla tutuluyor’ diyen anne babanın haykırışı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti ortalık karıştı! Fulya Fazilet ve babası karşı karşıya geldi! DNA testi sonucu açıklanacak gerçekler ortaya çıkacak! Ceylan'ın bebeğinin babası Zafer mi? Karısı Zeynep çocuğunu da aldı, Zonguldak'ta yaşayan Semih Şirin'e kaçtı! Sosyal medyada görüntülerle hayatının şokunu yaşadı! Muhammet karısı Zeynep'le karşı karşıya gelecek! Mehmet kan donduran itirafı Songül'ü çileden çıkardı! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 100 bin liralık altınla ortadan kaybolan 21 yaşındaki Derya Çürük nerede? '21 yaşındaki kızımız internetten tanıştığı Onur'un yanına gitti ve orada zorla tutuluyor' diyen anne babanın haykırışı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 6 OCAK ÇARŞAMBA CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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