06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 6 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 6 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2022 16:50
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Menşure ve Enver’de son perde! Boşanacaklar mı? İki elti el ele verdi yufkacı Muharrem’e kaçtı, Türkiye günlerce onları konuştu! Aylar sonra iki elti ortaya çıktı! Onlar anlatacak, tüm Türkiye yine onları konuşacak! Melahat’in Esra Erol’dan son isteği ne? Kızları Meltem 27 Nisan’da ortadan kayboldu, anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Meltem kimin yanında, nerede yaşıyor? Kayıp Meltem’le ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Menşure ve Enver'de son perde! Boşanacaklar mı? İki elti el ele verdi yufkacı Muharrem'e kaçtı, Türkiye günlerce onları konuştu! Aylar sonra iki elti ortaya çıktı! Onlar anlatacak, tüm Türkiye yine onları konuşacak! Melahat'in Esra Erol'dan son isteği ne? Kızları Meltem 27 Nisan'da ortadan kayboldu, anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Meltem kimin yanında, nerede yaşıyor? Kayıp Meltem'le ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Mayıs Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 6 Mayıs Cuma
Esra Erol 5 Mayıs Perşembe yayın izle
Esra Erol 5 Mayıs Perşembe yayın izle
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Nisan Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 28 Nisan Perşembe
Esra Erol 27 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Nisan Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 26 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 26 Nisan Salı yayın izle
Esra Erol 25 Nisan Pazartesi yayın izle
Esra Erol 25 Nisan Pazartesi yayın izle
60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran’ı kaçırdı!
60 yaşındaki Yaşar Şahin 19 yaşındaki Hicran'ı kaçırdı!
Esra Erol 22 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 22 Nisan Cuma yayın izle
Esra Erol 21 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 21 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 18 Nisan Pazartesi
Esra Erol 18 Nisan Pazartesi
Esra Erol 14 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 14 Nisan Perşembe yayın izle
Esra Erol 13 Nisan Çarşamba
Esra Erol 13 Nisan Çarşamba
Daha Fazla Video Göster