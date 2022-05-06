Esra Erol 6 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Menşure ve Enver’de son perde! Boşanacaklar mı? İki elti el ele verdi yufkacı Muharrem’e kaçtı, Türkiye günlerce onları konuştu! Aylar sonra iki elti ortaya çıktı! Onlar anlatacak, tüm Türkiye yine onları konuşacak! Melahat’in Esra Erol’dan son isteği ne? Kızları Meltem 27 Nisan’da ortadan kayboldu, anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Meltem kimin yanında, nerede yaşıyor? Kayıp Meltem’le ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Menşure ve Enver'de son perde! Boşanacaklar mı? İki elti el ele verdi yufkacı Muharrem'e kaçtı, Türkiye günlerce onları konuştu! Aylar sonra iki elti ortaya çıktı! Onlar anlatacak, tüm Türkiye yine onları konuşacak! Melahat'in Esra Erol'dan son isteği ne? Kızları Meltem 27 Nisan'da ortadan kayboldu, anne babanın feryadı yürekleri dağladı! Meltem kimin yanında, nerede yaşıyor? Kayıp Meltem'le ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.