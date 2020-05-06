Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Seher ve Ali’nin yüzleşmesinde ikinci perde! Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! Dilek Yazgan neden bir anda ortadan kayboldu? Dilek kocası ve ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya geliyor! 8 aylık hamile olan Kardelen Bilen’e yardım eden kişinin kim olduğu ve nerede yaşadığı yer herkesi şoke edecek! Mustafa ve Hülya Hüsniye’nin herkesi şoke edecek kararı ne? Semra bir aydır görmediği oğluna canlı yayında kavuştu! Osman Orhan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Mayıs 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Seher ve Ali'nin yüzleşmesinde ikinci perde! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Dilek Yazgan neden bir anda ortadan kayboldu? Dilek kocası ve ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya geliyor! 8 aylık hamile olan Kardelen Bilen'e yardım eden kişinin kim olduğu ve nerede yaşadığı yer herkesi şoke edecek! Mustafa ve Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı ne? Semra bir aydır görmediği oğluna canlı yayında kavuşacak! Osman Orhan hakkındaki iddialara ne cevap verecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

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