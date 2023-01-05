Esra Erol 5 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz itiraflar! Şiddet iddiaları doğru mu? Yaşananlara Serpil’in cevabı ne olacak? İsmail şimdi ne yapacak? Kim doğruyu söylüyor? Büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Annesi rest çekti, Ahmet ‘Seviyorum’ dedi, Ayşegül boşanma konusunda kararsız kaldı! Ayşegül ve Ahmet boşanacak mı? Yoksa yuvalarına bir şans daha verecekler mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şok suçlamalar, akılalmaz itiraflar! Şiddet iddiaları doğru mu? Yaşananlara Serpil'in cevabı ne olacak? İsmail şimdi ne yapacak? Kim doğruyu söylüyor? Büyük hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Annesi rest çekti, Ahmet 'Seviyorum' dedi, Ayşegül boşanma konusunda kararsız kaldı! Ayşegül ve Ahmet boşanacak mı? Yoksa yuvalarına bir şans daha verecekler mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.