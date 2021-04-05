CANLI İZLE: Esra Erol 5 Nisan Pazartesi

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Esra Erol 5 Nisan Pazartesi canlı yayın izle - 05.04.2021

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Giriş: 05.04.2021 16:42
Güncelleme:05.04.2021 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Gülhan ne yapacak? Kocası Muammer’e dönecek mi? Güldane neden özellikle yaşlı erkeklerle görüşüyor? Başka yuvaları da yıktı mı? Babasının maaşını alıp ortadan kaybolan Fatma kimin yanından çıktı? Gülhan ve yanına kaçtığı Sezai ile ilgili büyük yüzleşme! 10 yıllık karısı Asuman, gece yarısı evden kaçıp Sedat Sezer’e gitti, o da yetmedi sosyal medyada aşkını iddia etti! Çok konuşulacak görüntüler ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Gülhan ne yapacak? Kocası Muammer'e dönecek mi? Güldane neden özellikle yaşlı erkeklerle görüşüyor? Başka yuvaları da yıktı mı? Babasının maaşını alıp ortadan kaybolan Fatma kimin yanından çıktı? Gülhan ve yanına kaçtığı Sezai ile ilgili büyük yüzleşme! 10 yıllık karısı Asuman, gece yarısı evden kaçıp Sedat Sezer'e gitti, o da yetmedi sosyal medyada aşkını iddia etti! Çok konuşulacak görüntüler ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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