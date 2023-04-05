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Esra Erol 5 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 05.04.2023 16:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ayrıldılar ama son kez bir araya geldiler! Mehmet’in Mesude’den son isteği ne oldu? ‘Çocuğumun babası Volkan değil’ dedi, Aleyna’nın itirafı herkesi şoke etti! Hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Aleyna yine konuşacak, yine ortalık karışacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ayrıldılar ama son kez bir araya geldiler! Mehmet'in Mesude'den son isteği ne oldu? 'Çocuğumun babası Volkan değil' dedi, Aleyna'nın itirafı herkesi şoke etti! Hesaplaşma kaldığı yerden devam edecek! Aleyna yine konuşacak, yine ortalık karışacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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