Esra Erol 5 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Enver Amca boşanmak istiyor, Menşure Teyze asla boşanmam diyor! Enver amca eve dönecek mi? Yayın bitti olanlar oldu! Meral’in boşanmak için tek şartı ne? Bülent şimdi ne yapacak? Nişanlısı Damla söylenenlere ne cevap verece? Ali’nin eski karısı Fatma gelecek, şimdiki karısı Adalet’e meydan okuyacak! Kızları Meltem iş buldum işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha dönmedi! 27 Nisan’dan beri kayıp olan kızına seslenen Alaattin Bey’in büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Mayıs 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Enver Amca boşanmak istiyor, Menşure Teyze asla boşanmam diyor! Enver amca eve dönecek mi? Yayın bitti olanlar oldu! Meral'in boşanmak için tek şartı ne? Bülent şimdi ne yapacak? Nişanlısı Damla söylenenlere ne cevap verece? Ali'nin eski karısı Fatma gelecek, şimdiki karısı Adalet'e meydan okuyacak! Kızları Meltem iş buldum işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha dönmedi! 27 Nisan'dan beri kayıp olan kızına seslenen Alaattin Bey'in büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.