Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha Çalışkan nerede? 2 kaybolduktan sonra Şevket neden ortadan kayboldu? Büyük kaçışın sır perdesi canlı yayında aralanacak! Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen Ukraynalı karısı Viktoriya canlı yayında! Kaybolan Zeliha ile ilgili büyük sır ne? Şoke olacaksınız! Şevket’in yengesi Halime Hanım’ın büyük itirafı ortalığı karıştıracak! Çocuğunu evde bırakıp ortadan kaybolan Müzeyyen Erol olayı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 14 Şubat günü ortadan kaybolan Zeliha Çalışkan nerede? 2 kaybolduktan sonra Şevket neden ortadan kayboldu? Büyük kaçışın sır perdesi canlı yayında aralanacak! Gonca 2 buçuk yaşındaki kızına kavuşabilecek mi? Mehmet Amcayı dolandırdığı iddia edilen Ukraynalı karısı Viktoriya canlı yayında! Kaybolan Zeliha ile ilgili büyük sır ne? Şoke olacaksınız! Şevket'in yengesi Halime Hanım'ın büyük itirafı ortalığı karıştıracak! Çocuğunu evde bırakıp ortadan kaybolan Müzeyyen Erol olayı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle... ESRA EROL 5 MART PERŞEMBE CANLI YAYIN... ATV CANLI YAYIN 5 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.