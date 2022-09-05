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Esra Erol 5 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 05.09.2022 16:53
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Emine Serdar’ı affetti mi? Murat ve Sinemnur’da ikinci perde! Evi terk edişinin ardından büyük sır ne? 4 aylık hamileyken evi terk etti, kocası Süleyman canlı yayında isyan etti! Süleyman ve Selcan karşı karşıya gelecek! “Annem Seyhan Güngör babamı dolandırdı, evli sevgilisi Özgür Coşkun’la kaçtı” diyen, 9 yaşındaki kardeşinin velayetini isteyen Gülcan’ın isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Eylül 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Emine Serdar'ı affetti mi? Murat ve Sinemnur'da ikinci perde! Evi terk edişinin ardından büyük sır ne? 4 aylık hamileyken evi terk etti, kocası Süleyman canlı yayında isyan etti! Süleyman ve Selcan karşı karşıya gelecek! "Annem Seyhan Güngör babamı dolandırdı, evli sevgilisi Özgür Coşkun'la kaçtı" diyen, 9 yaşındaki kardeşinin velayetini isteyen Gülcan'ın isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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5 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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