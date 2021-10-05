Esra Erol 5 Ekim Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Fatma gözyaşları içinde Esra Erol’a sığındı! Anlattıkları şoke edecek! Neden patronu Sedat’la ilişkisini inkar etti? Ayşegül’ün herkesten sakladığı bir sır mı var? Özkan şimdi ne yapacak? 5 ay önce mağdur edildi hamile kaldı, 10 gün önce ortadan kayboldu! Kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Merve ile ilgili son dakika gelişmesi! 38 yıllık bilinmezlik, 38 yıllık baba hasreti! Esra Erol’da bir mucize daha gerçek olacak mı? Özgül 38 yıl sonra babasını bulacak mı? Kendisinden 20 yaş küçük Ekrem’e aşık oldu, evlilik vaadiyle 100 binlerce lirasını kaptırdı! Başına gelenlere inanamayacaksınız! Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Ekim 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; Fatma gözyaşları içinde Esra Erol'a sığındı! Anlattıkları şoke edecek! Neden patronu Sedat'la ilişkisini inkar etti? Ayşegül'ün herkesten sakladığı bir sır mı var? Özkan şimdi ne yapacak? 5 ay önce mağdur edildi hamile kaldı, 10 gün önce ortadan kayboldu! Kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli Merve ile ilgili son dakika gelişmesi! 38 yıllık bilinmezlik, 38 yıllık baba hasreti! Esra Erol'da bir mucize daha gerçek olacak mı? Özgül 38 yıl sonra babasını bulacak mı? Kendisinden 20 yaş küçük Ekrem'e aşık oldu, evlilik vaadiyle 100 binlerce lirasını kaptırdı! Başına gelenlere inanamayacaksınız! Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Ekim Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.