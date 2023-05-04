Esra Erol 4 Mayıs Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 12 yaşındaki Sıla Tuana ve Sıla’yı kaçıran 42 yaşındaki Mehmet 12 gündür kayıp! Sıla Tuana ilgili son dakika gelişmesi! Hasretinden ağladı, aşkından yalvardı! Bugün büyük gün! Hakan ve karısı Esra günler sonra karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 12 yaşındaki Sıla Tuana ve Sıla'yı kaçıran 42 yaşındaki Mehmet 12 gündür kayıp! Sıla Tuana ilgili son dakika gelişmesi! Hasretinden ağladı, aşkından yalvardı! Bugün büyük gün! Hakan ve karısı Esra günler sonra karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.