Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çocuk yaşta evlendirilen Semra yıllardır görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu! Semra’nın çocuğumu kaçırıyor dediği Ali ve ailesi canlı yayına çıktı! Ziyade ve Efkan son kez yüzleşecek! Semra Kurt’un o görüntüleri ne zaman çekildi? Ali Erman çocuğumu kaçırıyor diyen Semra’nın bu sözleri ortalığı karıştıracak! Sadece nüfus kağıdını alarak ortadan kaybolan Dilek Yazgan kiminle beraber kaçtı? Tüm ailenin tanıdığı, akıllara durgunluk verecek o isim! 30 Nisan’da çöp atmak için evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 18 yaşındaki Yaprak’ın annesinin büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Mayıs 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; çocuk yaşta evlendirilen Semra yıllardır görmediği annesine Esra Erol'da kavuştu! Semra'nın çocuğumu kaçırıyor dediği Ali ve ailesi canlı yayına çıktı! Ziyade ve Efkan son kez yüzleşecek! Semra Kurt'un o görüntüleri ne zaman çekildi? Ali Erman çocuğumu kaçırıyor diyen Semra'nın bu sözleri ortalığı karıştıracak! Sadece nüfus kağıdını alarak ortadan kaybolan Dilek Yazgan kiminle beraber kaçtı? Tüm ailenin tanıdığı, akıllara durgunluk verecek o isim! 30 Nisan'da çöp atmak için evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 18 yaşındaki Yaprak'ın annesinin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

ESRA EROL 4 MAYIS PAZARTESİ TEK PARÇA