Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Mart Çarşamba 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yasin’in şüphesi Gonca’yı çileden çıkardı! Gonca iki buçuk yaşındaki evladına kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! “Kayınvalidem kocamı elinden aldı bana göstermiyor” dedi! Göksu’nun isyanı çok konuşuldu! Kayınvalidesi ve kocası iddialara ne cevap verecek! Kızı Zeliha 14 Şubat günü evinden çıktı bir daha haber alınamadı! Damadı olaydan iki gün sonra eşyalarını alıp ortadan kayboldu! Bir babanın isyanı! Bütün malını mülkünü kaptırdı ortada yapayalnız kaldı! Görme engelli Mehmet Amcanın karı Victoria ile ilgili büyük şüphesi büyük isyanı! Karısı Müzeyyen Erol çocuğunu bırakıp 10 gün önce ortadan kayboldu! Anne oğulun kaybolan Müzeyyen ile ilgili feryadı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Mart Çarşamba 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yasin'in şüphesi Gonca'yı çileden çıkardı! Gonca iki buçuk yaşındaki evladına kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde! "Kayınvalidem kocamı elinden aldı bana göstermiyor" dedi! Göksu'nun isyanı çok konuşuldu! Kayınvalidesi ve kocası iddialara ne cevap verecek! Kızı Zeliha 14 Şubat günü evinden çıktı bir daha haber alınamadı! Damadı olaydan iki gün sonra eşyalarını alıp ortadan kayboldu! Bir babanın isyanı! Bütün malını mülkünü kaptırdı ortada yapayalnız kaldı! Görme engelli Mehmet Amcanın karı Victoria ile ilgili büyük şüphesi büyük isyanı! Karısı Müzeyyen Erol çocuğunu bırakıp 10 gün önce ortadan kayboldu! Anne oğulun kaybolan Müzeyyen ile ilgili feryadı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 MART ÇARŞAMBA CANLI YAYIN...

4 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.