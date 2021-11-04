Esra Erol 4 Kasım Perşembe yeniden full tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Kübra için tek yürek oldu! Doğuma haftalar kala ilk kez bebeği için alışverişe çıktı! Merdan 14 aydır kaçırdığı çocuğu Saniye’ye verecek mi? Yusuf ve Seher arasında hesaplaşma vakti! Hasan Hüseyin ve Ayşe’nin herkesi şoke edecek kararı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye Kübra için tek yürek oldu! Doğuma haftalar kala ilk kez bebeği için alışverişe çıktı! Merdan 14 aydır kaçırdığı çocuğu Saniye'ye verecek mi? Yusuf ve Seher arasında hesaplaşma vakti! Hasan Hüseyin ve Ayşe'nin herkesi şoke edecek kararı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.