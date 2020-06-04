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Esra Erol 4 Haziran Perşembe canlı yayın izle |Video - 04.06.2020

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Giriş: 04.06.2020 16:42
Güncelleme:04.06.2020 16:53
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ezgi’nin son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönecek, Hüseyin’le yeni bir hayata mı başlayacak? Neşe evladına kavuşabilecek mi? Aylin’in Şaban’a o teklifi akıllara durgunluk verecek! 2,5 ay sonra Ezgi ve annesinin büyük hesaplaşması! İhanete uğradı, şiddet gördü ve sonunda kocası 2 evladını alarak gitti! Kocası Hüseyin çocukları annesine gösterecek mi? 16 yaşındaki Dilber annemin evine gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Rafet Bey’in büyük şüphesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ezgi'nin son kararı ne olacak? Ailesinin yanına mı dönecek, Hüseyin'le yeni bir hayata mı başlayacak? Neşe evladına kavuşabilecek mi? Aylin'in Şaban'a o teklifi akıllara durgunluk verecek! 2,5 ay sonra Ezgi ve annesinin büyük hesaplaşması! İhanete uğradı, şiddet gördü ve sonunda kocası 2 evladını alarak gitti! Kocası Hüseyin çocukları annesine gösterecek mi? 16 yaşındaki Dilber annemin evine gidiyorum diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Rafet Bey'in büyük şüphesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

4 Haziran Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol 4 Haziran Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 4 Haziran Perşembe
Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 3 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 1 Haziran Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 29 Mayıs Cuma tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 28 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 27 Mayıs Çarşamba tek parça izle
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Esra Erol'da Uğurcan Celepoğlu'na büyük destek!
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 26 Mayıs Salı tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 25 Mayıs Pazartesi tek parça izle
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