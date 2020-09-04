CANLI İZLE: Esra Erol 4 Eylül Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Eylül Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; karısı doğuma gitti, o başkasıyla düğün yaptı! Yetmedi çökelek dedi ortalık karıştı! Bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla Elif’i çileden çıkardı! Elif’in son hamlesi herkesi şoke edecek! Sevgilisiyle babasının dükkanını soyan İrem herkesi şaşırtmaya devam edecek! İrem’in sevgilisini şoke edecek büyük kararı... 18 yıllık kocası Turan, en yakın arkadaşı Ersin’in eşi Leyla ile kaçtı! Aylar sonra Pınar ve Turan arasında büyük hesaplaşma! Türkiye bu ihaneti konuşuyor! Evladını bıraktı sevgilisine kaçtı, o da yetmedi evladını 7 yıldır hiç görmedi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Karısı Zuhal halasının oğlu Nazmi ile kaçtı, 1 yıldır ne çocuklarını aradı ne de onları gören oldu! Zuhal’in kocası Selahattin Beyin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Eylül Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; karısı doğuma gitti, o başkasıyla düğün yaptı! Yetmedi çökelek dedi ortalık karıştı! Bu sefer de sosyal medya paylaşımıyla Elif'i çileden çıkardı! Elif'in son hamlesi herkesi şoke edecek! Sevgilisiyle babasının dükkanını soyan İrem herkesi şaşırtmaya devam edecek! İrem'in sevgilisini şoke edecek büyük kararı... 18 yıllık kocası Turan, en yakın arkadaşı Ersin'in eşi Leyla ile kaçtı! Aylar sonra Pınar ve Turan arasında büyük hesaplaşma! Türkiye bu ihaneti konuşuyor! Evladını bıraktı sevgilisine kaçtı, o da yetmedi evladını 7 yıldır hiç görmedi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Karısı Zuhal halasının oğlu Nazmi ile kaçtı, 1 yıldır ne çocuklarını aradı ne de onları gören oldu! Zuhal'in kocası Selahattin Beyin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 EYLÜL CUMA CANLI YAYIN

4 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.