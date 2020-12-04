CANLI İZLE: Esra Erol 4 Aralık Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 5 yıl sonra kocası Celal’a ve kızına kavuştu! Karşılıklı iddialar ortalığı karıştırdı! Celal Bey’in son kararı ne olacak? Karısının yanıma mı dönecek, yoksa kızıyla mı gidecek? Her gün litrelerce çamaşır suyu, sayısız bez aldı, anlarca binlerce lirası temizlik masrafına gitti, kıyafetlerini çıkarmadan eve bile giremedi... Karısının temizlik takıntısı nedeniyle yıkılma noktasına gelen bir yuva! Hasan Bey’in isyanı! Kocası Mevlana annesi Malike ile işbirliği yaptı, Tuğba’nın çocuğunu kaçırdı! Tuğba çocuğuna kavuşabilecek mi? 18 yaşındaki Neslihan 46 yaşındaki evli ve çocuklu Faraç’ı seviyorum dedi, herkesi çileden çıkardı! Bugün büyük gün! Neslihan stüdyoya gelecek mi? Türkiye baba kızın yüzleşmesini izledi! Canlı yayın bitti kimse gördüklerine inanamadı! 35 yıllık küslük sona erdi mi? Çocuğunu bırakıp giden ve 5 yıldır haber alınamayan Hümeyra’yı Esra Erol buldu! 5 yıl sonra Safinaz Hanım kızı Hümeyra ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Şeyma aylardır görmediği evladına kavuştu! Oğlu Oğuz Mangal 9 yıl önce bir anda ortadan kayboldu, o günden beri Sevda’nın gözyaşı dinmedi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Aralık 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; 5 yıl sonra kocası Celal'a ve kızına kavuştu! Karşılıklı iddialar ortalığı karıştırdı! Celal Bey'in son kararı ne olacak? Karısının yanıma mı dönecek, yoksa kızıyla mı gidecek? Her gün litrelerce çamaşır suyu, sayısız bez aldı, anlarca binlerce lirası temizlik masrafına gitti, kıyafetlerini çıkarmadan eve bile giremedi... Karısının temizlik takıntısı nedeniyle yıkılma noktasına gelen bir yuva! Hasan Bey'in isyanı! Kocası Mevlana annesi Malike ile işbirliği yaptı, Tuğba'nın çocuğunu kaçırdı! Tuğba çocuğuna kavuşabilecek mi? 18 yaşındaki Neslihan 46 yaşındaki evli ve çocuklu Faraç'ı seviyorum dedi, herkesi çileden çıkardı! Bugün büyük gün! Neslihan stüdyoya gelecek mi? Türkiye baba kızın yüzleşmesini izledi! Canlı yayın bitti kimse gördüklerine inanamadı! 35 yıllık küslük sona erdi mi? Çocuğunu bırakıp giden ve 5 yıldır haber alınamayan Hümeyra'yı Esra Erol buldu! 5 yıl sonra Safinaz Hanım kızı Hümeyra ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Esra Erol bir mucizeye daha imza attı, Şeyma aylardır görmediği evladına kavuştu! Oğlu Oğuz Mangal 9 yıl önce bir anda ortadan kayboldu, o günden beri Sevda'nın gözyaşı dinmedi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 4 ARALIK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.