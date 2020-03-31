Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mart 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Bekir ve Fatma’nın son kararı ne olacak? Bekir’in olayların kaderini değiştirecek büyük hamlesi! 24 gün önce ortadan kaybolan Tülay Denizli ve eşi Turan’ın büyük yüzleşmesi! Doğuma günler kala 2 buçuk yaşındaki çocuğuna kavuşmak için gözyaşlarına boğulan Gonca ile ilgili son dakika gelişmesi! 9 Mart günü evini terk eden Nurdan Doğan neden ortadan kayboldu? Nurdan evine geri dönecek mi? 18 yaşındaki iki çocuk annesi Didem nereye giti? Annesi Zehra Hanımın büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mart 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Bekir ve Fatma'nın son kararı ne olacak? Bekir'in olayların kaderini değiştirecek büyük hamlesi! 24 gün önce ortadan kaybolan Tülay Denizli ve eşi Turan'ın büyük yüzleşmesi! Doğuma günler kala 2 buçuk yaşındaki çocuğuna kavuşmak için gözyaşlarına boğulan Gonca ile ilgili son dakika gelişmesi! 9 Mart günü evini terk eden Nurdan Doğan neden ortadan kayboldu? Nurdan evine geri dönecek mi? 18 yaşındaki iki çocuk annesi Didem nereye giti? Annesi Zehra Hanımın büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 31 MART SALI CANLI YAYIN

31 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.