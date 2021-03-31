CANLI İZLE: Esra Erol 31 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük elti Hamide tavırlarıyla herkesi şoke etti! Muammer Hamide’yi neyle tehdit etti? Ebru’nun mağdur ettiği başka yaşlı erkekler var mı? İşbirliği yaptığı Emre kim? Muammer ‘Her gün et yiyordun, neden evden kaçtın’ diye isyan etti! Bugün yüzleşme vakti! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük elti Hamide tavırlarıyla herkesi şoke etti! Muammer Hamide'yi neyle tehdit etti? Ebru'nun mağdur ettiği başka yaşlı erkekler var mı? İşbirliği yaptığı Emre kim? Muammer 'Her gün et yiyordun, neden evden kaçtın' diye isyan etti! Bugün yüzleşme vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.