CANLI İZLE: Esra Erol 31 Aralık Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nikahtan önce muhteşem bir evlilik teklifiyle Erdi ve Ayfer canlı yayında! Halası Güliz neden Fulya’yı günlerce evinde sakladı? Neden Fulya’nın babasına haber vermedi? Fulya halasından kaçıp yavuz Kaya’nın yanına mı gitti? Fulya’nın başına bir şey mi geldi? Ebru nikaha 1 gün kala evden kaçtı, eski sevgilisinin yanına gitti! Ebru’nun 9 yaşındaki kızının büyük dramı! Ceylan babasının şiddetinden kaçtı, Zafer Alkan’a sığındı, ama gözyaşı dinmedi! Resmi nikahlı eşi Zafer bebeğini reddetti! Bebeği için DNA testi isteyen Ceylan’ın isyanı! 15 yaşındaki Aleyna uzaktan akrabaları olan Emrullah Can tarafından kaçırıldı! Aleyna’dan hiçbir haber alamayan annenin feryadı! Barışacaklar mı yok boşanacaklar mı? İlyas ve Gülşen’ın son kararı ne olacak? 30 yaşındaki Göksel hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; nikahtan önce muhteşem bir evlilik teklifiyle Erdi ve Ayfer canlı yayında! Halası Güliz neden Fulya'yı günlerce evinde sakladı? Neden Fulya'nın babasına haber vermedi? Fulya halasından kaçıp yavuz Kaya'nın yanına mı gitti? Fulya'nın başına bir şey mi geldi? Ebru nikaha 1 gün kala evden kaçtı, eski sevgilisinin yanına gitti! Ebru'nun 9 yaşındaki kızının büyük dramı! Ceylan babasının şiddetinden kaçtı, Zafer Alkan'a sığındı, ama gözyaşı dinmedi! Resmi nikahlı eşi Zafer bebeğini reddetti! Bebeği için DNA testi isteyen Ceylan'ın isyanı! 15 yaşındaki Aleyna uzaktan akrabaları olan Emrullah Can tarafından kaçırıldı! Aleyna'dan hiçbir haber alamayan annenin feryadı! Barışacaklar mı yok boşanacaklar mı? İlyas ve Gülşen'ın son kararı ne olacak? 30 yaşındaki Göksel hiç görmediği annesine kavuşabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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